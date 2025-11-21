У Києві загорілось авто на бульварі Миколи Міхновського: рух транспорту до центру міста обмежили
Київ • УНН
Увечері 21 листопада в Києві обмежили рух транспорту в напрямку центру міста через загоряння автомобіля на бульварі Миколи Міхновського. Об'їзд здійснюється смугою громадського транспорту, рух регулюють інспектори.
У Києві увечері 21 листопада обмежили рух транспорту в напрямку центру міста. Причина - загоряння авто на бульварі Миколи Міхновського, повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію України.
Деталі
Нараз обʼїзд здійснюється смугою громадського транспорту. На місці інспектори сектору безпеки дорожнього руху регулюють рух.
Водіям порадили врахувати дану інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у п’ятницю, 21 листопада, майже на всій території України (крім півдня та заходу) очікується густий туман з видимістю 200-500 метрів.