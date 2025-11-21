На Україну насувається густий туман: видимість на дорогах до 200 метрів - ДСНС
Київ • УНН
У п’ятницю, 21 листопада, майже на всій території України (крім півдня та заходу) очікується густий туман. Видимість: 200–500 м - I рівень небезпечності, жовтий, повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту. Водіям рекомендується знизити швидкість, збільшити дистанцію та ввімкнути протитуманні фари.
Пішоходам рекомендується бути обережними і переходити дорогу лише у відповідних місцях.
