На Украину надвигается густой туман: видимость на дорогах до 200 метров - ГСЧС

В пятницу, 21 ноября, почти на всей территории Украины (кроме юга и запада) ожидается густой туман. Видимость: 200–500 м - I уровень опасности, желтый, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Такие погодные условия могут усложнить движение транспорта. Водителям рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию и включить противотуманные фары.

Пешеходам рекомендуется быть осторожными и переходить дорогу только в соответствующих местах.

