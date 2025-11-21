На Украину надвигается густой туман: видимость на дорогах до 200 метров - ГСЧС

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 5374 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 9282 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 12465 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ
21 ноября, 05:29 • 20242 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27244 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39485 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22334 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24853 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25214 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22446 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21115 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 25588 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14000 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22082 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 12789 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 5348 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ09:41 • 12454 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22458 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 39475 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58560 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6086 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 25936 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39172 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53048 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 74881 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

На Украину надвигается густой туман: видимость на дорогах до 200 метров - ГСЧС

Киев • УНН

 • 1236 просмотра

В пятницу, 21 ноября, почти на всей территории Украины, кроме юга и запада, ожидается густой туман с видимостью 200-500 метров. Это соответствует I уровню опасности, желтому, согласно сообщению ГСЧС Украины.

На Украину надвигается густой туман: видимость на дорогах до 200 метров - ГСЧС

В пятницу, 21 ноября, почти на всей территории Украины (кроме юга и запада) ожидается густой туман. Видимость: 200–500 м - I уровень опасности, желтый, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Такие погодные условия могут усложнить движение транспорта. Водителям рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию и включить противотуманные фары.

Пешеходам рекомендуется быть осторожными и переходить дорогу только в соответствующих местах.

Украину накроет дождливая погода: синоптики назвали регионы, где пройдет мокрый снег21.11.25, 06:40 • 3400 просмотров

Евгений Устименко

Погода и окружающая среда
Дорожно-транспортное происшествие
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина