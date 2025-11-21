На Украину надвигается густой туман: видимость на дорогах до 200 метров - ГСЧС
В пятницу, 21 ноября, почти на всей территории Украины, кроме юга и запада, ожидается густой туман с видимостью 200-500 метров. Это соответствует I уровню опасности, желтому, согласно сообщению ГСЧС Украины.
Детали
Такие погодные условия могут усложнить движение транспорта. Водителям рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию и включить противотуманные фары.
Пешеходам рекомендуется быть осторожными и переходить дорогу только в соответствующих местах.
