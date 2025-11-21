В Киеве загорелся автомобиль на бульваре Николая Михновского: движение транспорта в центр города ограничили
Киев • УНН
Вечером 21 ноября в Киеве ограничили движение транспорта в направлении центра города из-за возгорания автомобиля на бульваре Николая Михновского. Объезд осуществляется по полосе общественного транспорта, движение регулируют инспекторы.
В Киеве вечером 21 ноября ограничили движение транспорта в направлении центра города. Причина - возгорание авто на бульваре Николая Михновского, сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Украины.
Детали
Сейчас объезд осуществляется по полосе общественного транспорта. На месте инспекторы сектора безопасности дорожного движения регулируют движение.
Водителям посоветовали учесть данную информацию при планировании маршрута своей поездки.
