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У Києві викрили наркоділків, які постачали заборонені речовини арештантам у СІЗО

У Києві викрили наркоділків, які постачали заборонені речовини арештантам у СІЗО

Київ • УНН

 • 21950 перегляди

Викрито членів злочинної організації, які щомісяця постачали до Київського слідчого ізолятора наркотики на суму 200 000 гривень, використовуючи схему із залученням ув'язнених та сторонніх осіб.

Щомісяця у Київське СІЗО потрапляли наркотики на загальну суму у 200 тисяч гривень. Про те як зловмисники налагодили схему постачання заборонених речовин арештованим, та на чому погоріли, розповіли в Офісі Генпрокурора, передає УНН.

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора викрито і повідомлено про підозру шести учасникам злочинної організації, які налагодили схему постачання наркотиків до Київського слідчого ізолятора (ч. 1, 2 ст. 255, ч 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України). За даними слідства, неодноразово судимий чоловік, перебуваючи під вартою, організував наркотрафік до ізолятора.

– повідомили в прокуратурі.

Деталі

За даними слідства, до схеми залучили двох утриманців СІЗО, та трьох мешканців столиці. Учасники угруповування "з волі" відповідали за формування "замовлень" та передавали наркотичні засоби. Робили це поштою, ретельно ховаючи заборонені речовини серед харчових продуктів чи засобів гігієни. А ті члени банди, що сиділи у Київському СІЗО займались безпосереднім розповсюдженням "пакунків" серед інших арештантів.

Отримані кошти потім ділили між всіма учасниками злочинної організації. За підрахунками правоохоронців щомісячний прибуток наркоділків складав понад 200 тисяч гривень.

На Дніпропетровщині викрито 17 учасників "Білого братерства", які заробляли 50 млн грн в рік на наркотиках26.01.24, 17:15 • 23023 перегляди

За результатами санкціонованих обшуків в учасників нелегального бізнесу вилучили телефони, нотатки, наркотичні та психотропні речовини.

Досудове розслідування здійснили слідчі ГСУ Нацполіції за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України та оперативного відділу ДУ "Київський слідчий ізолятор", а також у співпраці із Департаментом економічної безпеки АТ "Укрпошта".

Нагадаємо

Наприкінці січня у Києві правоохоронці викрили злочинне угрупування, яке масово виготовляло наркотичні речовини. Обвинувальний акт щодо організатора та п’ятьох учасників скеровано до суду.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Кримінал та НП
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