В Киеве разоблачили наркодельцов, которые поставляли запрещенные вещества арестантам в СИЗО

Ежемесячно в Киевское СИЗО попадали наркотики на общую сумму в 200 тысяч гривен. О том как злоумышленники наладили схему поставки запрещенных веществ арестованным, и на чем погорели, рассказали в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора разоблачены и сообщено о подозрении шести участникам преступной организации, которые наладили схему поставки наркотиков в Киевский следственный изолятор (ч. 1, 2 ст. 255, ч 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 УК Украины). По данным следствия, неоднократно судимый мужчина, находясь под стражей, организовал наркотрафик в изолятор. - сообщили в прокуратуре.

Детали

По данным следствия, к схеме привлекли двух иждивенцев СИЗО, и трех жителей столицы. Участники группировки "с воли" отвечали за формирование "заказов" и передавали наркотические средства. Делали это по почте, тщательно пряча запрещенные вещества среди пищевых продуктов или средств гигиены. А те члены банды, которые сидели в Киевском СИЗО занимались непосредственным распространением "пакетов" среди других арестантов.

Полученные средства затем делили между всеми участниками преступной организации. По подсчетам правоохранителей ежемесячная прибыль наркодельцов составляла более 200 тысяч гривен.

На Днепропетровщине разоблачены 17 участников "Белого братства", которые зарабатывали 50 млн грн в год на наркотиках

По результатам санкционированных обысков у участников нелегального бизнеса изъяли телефоны, заметки, наркотические и психотропные вещества.

Досудебное расследование осуществили следователи ГСУ Нацполиции при оперативном сопровождении ДВР Нацполиции Украины и оперативного отдела ГУ "Киевский следственный изолятор", а также в сотрудничестве с Департаментом экономической безопасности АО "Укрпочта".

Напомним

В конце января в Киеве правоохранители разоблачили преступную группировку, которая массово изготавливала наркотические вещества. Обвинительный акт в отношении организатора и пятерых участников направлен в суд.