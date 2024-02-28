У Києві викрили масштабну оборудку з викрадання військового одягу на понад 3,6 млн гривень
Київ • УНН
У Києві правоохоронці викрили масштабну крадіжку та продаж військового одягу з однієї з військових частин.
У Києві правоохоронці викрили масштабну оборудку з викрадання військового одягу з частини та продажу його за демпінговими цінами. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.
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Працівники ДБР спільно з співробітниками СБУ викрили та заблокували злочинну схему привласнення та продажу майна однієї з бригад Тероборони Києва. До складу ОЗГ входили військовослужбовці, які забезпечували списання військового майна, а також цивільні особи, які займалися його продажем
Як повідомляється, організував злочинну схему один з цивільних, який мав вплив на окремих підконтрольних йому військовослужбовців. Через них він викрадав з частини бронежилети, шоломи, зимові/літні комплекти одягу, взуття тощо.
Вкрадене вивозилось з військової частини на імпровізований склад в одному з гаражних приміщень столиці.
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Під час обшуків правоохоронці виявили великі запаси речового майна, які члени злочинної групи мали намір продати через інтернет. Вони зрізали бирки з продукції, які вказували що майно власність ЗСУ та не призначено для продажу.
Організатора та 2 осіб, один з яких військовослужбовець, затримано "на гарячому" під час продажу військового майна на суму понад 2 млн грн зі "знижкою" у майже 50%, вказали в ДБР.
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