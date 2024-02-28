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The Guardian

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У Києві викрили масштабну оборудку з викрадання військового одягу на понад 3,6 млн гривень

Київ • УНН

 • 35477 перегляди

У Києві правоохоронці викрили масштабну крадіжку та продаж військового одягу з однієї з військових частин.

У Києві викрили масштабну оборудку з викрадання військового одягу на понад 3,6 млн гривень

У Києві правоохоронці викрили масштабну оборудку з викрадання військового одягу з частини та продажу його за демпінговими цінами. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.

Деталі

Працівники ДБР спільно з співробітниками СБУ викрили та заблокували злочинну схему привласнення та продажу майна однієї з бригад Тероборони Києва. До складу ОЗГ входили військовослужбовці, які забезпечували списання військового майна, а також цивільні особи, які займалися його продажем

- йдеться у повідомленні ДБР.

Як повідомляється, організував злочинну схему один з цивільних, який мав вплив на окремих підконтрольних йому військовослужбовців. Через них він викрадав з частини бронежилети, шоломи, зимові/літні комплекти одягу, взуття тощо.

Вкрадене вивозилось з військової частини на імпровізований склад в одному з гаражних приміщень столиці.

Зловмисники вкрали речей щонайменше на 3,6 млн грн. Точна сума буде відома після проведення слідчих дій та експертиз

- вказали в ДБР.

Під час обшуків правоохоронці виявили великі запаси речового майна, які члени злочинної групи мали намір продати через інтернет. Вони зрізали бирки з продукції, які вказували що майно власність ЗСУ та не призначено для продажу.

Організатора та 2 осіб, один з яких військовослужбовець, затримано "на гарячому" під час продажу військового майна на суму понад 2 млн грн зі "знижкою" у майже 50%, вказали в ДБР. 

У Британії викрали військову форму для українських бійців27.02.24, 04:10 • 26196 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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