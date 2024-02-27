У Британії викрали військову форму для українських бійців
Київ • УНН
Військовий одяг, призначений для українських солдатів, які тренуються у Великій Британії, був викрадений з цивільної вантажівки під час нічної зупинки.
Під час транспортування з Нідерландів до Великої Британії викрали військовий одяг, призначений для українських бійців, які проходять навчання у Великій Британії. Про це повідомили на сайті Міноборони Нідерландів, передає УНН.
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За інформацією, минулого тижня товари викрали з цивільної вантажівки, яка їх перевозила.
Пограбування сталося під час нічної зупинки у Великій Британії. Розрізано тент вантажного відділення вантажівки.
Українські військові проходять військову підготовку у Великій Британії в рамках операції Interflex.
Місцева поліція розслідує крадіжку.
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