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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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У Британії викрали військову форму для українських бійців

Київ • УНН

 • 26196 перегляди

Військовий одяг, призначений для українських солдатів, які тренуються у Великій Британії, був викрадений з цивільної вантажівки під час нічної зупинки.

У Британії викрали військову форму для українських бійців

Під час транспортування з Нідерландів до Великої Британії викрали військовий одяг, призначений для українських бійців, які проходять навчання у Великій Британії. Про це повідомили на сайті Міноборони Нідерландів, передає УНН.

Деталі

За інформацією, минулого тижня товари викрали з цивільної вантажівки, яка їх перевозила.

Пограбування сталося під час нічної зупинки у Великій Британії. Розрізано тент вантажного відділення вантажівки.

Українські військові проходять військову підготовку у Великій Британії в рамках операції Interflex.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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