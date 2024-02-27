В Британии похитили военную форму для украинских бойцов

Во время транспортировки из Нидерландов в Великобританию похитили военную одежду, предназначенную для украинских бойцов, которые проходят обучение в Великобритании. Об этом сообщили на сайте Минобороны Нидерландов, передает УНН.

Детали

По информации, на прошлой неделе товары похитили из гражданского грузовика, который их перевозил.

Ограбление произошло во время ночной остановки в Великобритании. Разрезан тент грузового отделения грузовика.

Украинские военные проходят военную подготовку в Великобритании в рамках операции Interflex.

Местная полиция расследует кражу.

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт