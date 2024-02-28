В Киеве разоблачили масштабную сделку по похищению военной одежды на более 3,6 млн гривен

В Киеве правоохранители разоблачили масштабную сделку по похищению военной одежды из части и продажи ее по демпинговым ценам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Детали

Работники ГБР совместно с сотрудниками СБУ разоблачили и заблокировали преступную схему присвоения и продажи имущества одной из бригад Теробороны Киева. В состав ОПГ входили военнослужащие, которые обеспечивали списание военного имущества, а также гражданские лица, которые занимались его продажей - говорится в сообщении ГБР.

Как сообщается, организовал преступную схему один из гражданских, который имел влияние на отдельных подконтрольных ему военнослужащих. Через них он похищал из части бронежилеты, шлемы, зимние/летние комплекты одежды, обувь и тому подобное.

Украденное вывозилось из воинской части на импровизированный склад в одном из гаражных помещений столицы.

Злоумышленники украли вещей минимум на 3,6 млн грн. Точная сумма будет известна после проведения следственных действий и экспертиз - указали в ГБР.

Во время обысков правоохранители обнаружили большие запасы вещевого имущества, которые члены преступной группы намеревались продать через интернет. Они срезали бирки с продукции, которые указывали что имущество собственность ВСУ и не предназначено для продажи.

Организатор и 2 человека, один из которых военнослужащий, задержаны "на горячем" при продаже военного имущества на сумму более 2 млн грн со "скидкой" в почти 50%, указали в ГБР.

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