В Киеве разоблачили масштабную сделку по похищению военной одежды на более 3,6 млн гривен
Киев • УНН
В Киеве правоохранители разоблачили масштабную кражу и продажу военной одежды из одной из воинских частей.
В Киеве правоохранители разоблачили масштабную сделку по похищению военной одежды из части и продажи ее по демпинговым ценам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Детали
Работники ГБР совместно с сотрудниками СБУ разоблачили и заблокировали преступную схему присвоения и продажи имущества одной из бригад Теробороны Киева. В состав ОПГ входили военнослужащие, которые обеспечивали списание военного имущества, а также гражданские лица, которые занимались его продажей
Как сообщается, организовал преступную схему один из гражданских, который имел влияние на отдельных подконтрольных ему военнослужащих. Через них он похищал из части бронежилеты, шлемы, зимние/летние комплекты одежды, обувь и тому подобное.
Украденное вывозилось из воинской части на импровизированный склад в одном из гаражных помещений столицы.
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Во время обысков правоохранители обнаружили большие запасы вещевого имущества, которые члены преступной группы намеревались продать через интернет. Они срезали бирки с продукции, которые указывали что имущество собственность ВСУ и не предназначено для продажи.
Организатор и 2 человека, один из которых военнослужащий, задержаны "на горячем" при продаже военного имущества на сумму более 2 млн грн со "скидкой" в почти 50%, указали в ГБР.
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В Киеве разоблачили масштабную сделку по похищению военной одежды на более 3,6 млн гривен
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