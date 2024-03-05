У Києві сталась масштабна пожежа на території екопарку "Осокорки"
Київ • УНН
Біля озера Тягле в київському екопарку "Осокорки" спалахнула велика пожежа трави та очерету, рятувальники працюють над її локалізацією та гасінням.
У Києві зайнялася масштабна пожежа на території екопарку "Осокорки". Про це повідомляють активісти ГО "Екопарк Осокорки" та КМДА, передає УНН.
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У КМДА заявили, що рятувальники КАРС та ДСНС локалізують загоряння очерету поблизу озера Тягле.
На відкритій території поблизу озера Тягле сталося загоряння травʼяного настилу та очерету. На місці працюють рятувальники ДСНС та КАРС
Зазначається, що фахівці роблять усе, щоб запобігти поширенню вогню та локалізувати пожежу.
Доповнення
Про пожежу також повідомили активісти ГО "Екопарк Осокорки".Вони і оприлюднили кадри масштабної пожежі.
Зазначається, що горять заказник "Осокорківські луки" і заказник "озеро Тягле". Палають десятки гектарів заповідних водно-болотних угідь.
Активіст Михайло Петелицький стверджує, що причиною пожежі став підпал.
Нагадаємо
Рятувальники заявили, що останніми днями в Україні почастішали випадки пожеж на відкритих територіях і закликають українців утриматись від випалювання сухої трави.