В Киеве произошел масштабный пожар на территории экопарка "Осокорки"
Киев • УНН
Возле озера Тягле в киевском экопарке "Осокорки" вспыхнул крупный пожар травы и камыша, спасатели работают над его локализацией и тушением.
В Киеве загорелся масштабный пожар на территории экопарка "Осокорки". Об этом сообщают активисты ОО "Экопарк Осокорки" и КГГА, передает УНН.
Детали
В КГГА заявили, что спасатели КАРС и ГСЧС локализуют возгорание камыша вблизи озера Тягле.
На открытой территории вблизи озера Тягле произошло возгорание травяного настила и камыша. На месте работают спасатели ГСЧС и КАРС
Отмечается, что специалисты делают все, чтобы предотвратить распространение огня и локализовать пожар.
Дополнение
О пожаре также сообщили активисты ОО "Экопарк Осокорки", которые и обнародовали кадры масштабного пожара.
Отмечается, что горят заказник "Осокорковские луга" и заказник "озеро Тягле". Пылают десятки гектаров заповедных водно-болотных угодий.
Активист Михаил Петелицкий утверждает, что причиной пожара стал поджог.
Напомним,
Спасатели заявили, что в последние дни в Украине участились случаи пожаров на открытых территориях и призывают украинцев воздержаться от выжигания сухой травы.
В Киеве произошел масштабный пожар на территории экопарка "Осокорки"
Возле озера Тягле в киевском экопарке "Осокорки" вспыхнул крупный пожар травы и камыша, спасатели работают над его локализацией и тушением.
В ЕС начали пересмотр транспортного соглашения с Украиной, чтобы удовлетворить требования польских перевозчиков
Польша заявляет, что Европейская комиссия согласилась пересмотреть транспортное соглашение с Украиной, чтобы удовлетворить требования польских дальнобойщиков.
В Табаевке враг ведет активные боевые действия, однако ВСУ дают достойный отпор - Синегубов
Украинские военные дают достойный отпор российским оккупантам, которые активно пытаются достичь тактического успеха в Табаевке Харьковской области.
Генштаб: за сутки произошло 76 боевых столкновений на шести участках фронта
Во вторник украинские защитники выдержали более 70 российских штурмов на шести участках фронта.
В компании Meta назвали причину сбоя в работе Facebook и Instagram
Техническая проблема вызвала глобальный сбой, который на несколько часов заблокировал доступ к Facebook, Instagram и Messenger.
"Зубы дракона" и противотанковые рвы: Латвия утвердила план укрепления границы с рф и белоруссией
Правительство Латвии утвердило план стоимостью 303 миллиона евро для укрепления укреплений вдоль восточной границы с россией и беларусью в рамках создания совместной Балтийской оборонительной линии.
Эстония, Франция и Польша призвали Еврокомиссию увеличить финансирование оборонной промышленности
Эстония, Франция и Польша призывают Европейскую комиссию увеличить финансирование оборонной промышленности для ускорения совместных закупок и производства военной техники по всей Европе.
Зеленский провел совещания по поставкам вооружения от партнеров и по внутреннему производству
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещания по поставкам оружия от партнеров и отечественного производства с целью скорейшей имплементации недавних договоренностей.
Оформление за 10 минут: в "Дії" упростили услугу по получению субсидии
Приложение "Дія" упростило процесс подачи заявки на субсидию, сократив количество шагов с 21 до 7 и позволив подтягивать большую часть информации автоматически, что сократило время подачи заявки с получаса до 10 минут.
Министр обороны Германии: политического решения об отправке Taurus в Украину не принималось
Министр обороны Германии заявил, что политического решения об отправке крылатых ракет "Таурус" в Украину не было принято.