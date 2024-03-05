В Киеве произошел масштабный пожар на территории экопарка "Осокорки"

В Киеве загорелся масштабный пожар на территории экопарка "Осокорки". Об этом сообщают активисты ОО "Экопарк Осокорки" и КГГА, передает УНН.

Детали

В КГГА заявили, что спасатели КАРС и ГСЧС локализуют возгорание камыша вблизи озера Тягле.

На открытой территории вблизи озера Тягле произошло возгорание травяного настила и камыша. На месте работают спасатели ГСЧС и КАРС - резюмировали в горсовете Киева.

Отмечается, что специалисты делают все, чтобы предотвратить распространение огня и локализовать пожар.

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О пожаре также сообщили активисты ОО "Экопарк Осокорки", которые и обнародовали кадры масштабного пожара.

Отмечается, что горят заказник "Осокорковские луга" и заказник "озеро Тягле". Пылают десятки гектаров заповедных водно-болотных угодий.

Активист Михаил Петелицкий утверждает, что причиной пожара стал поджог.

Напомним,

Спасатели заявили, что в последние дни в Украине участились случаи пожаров на открытых территориях и призывают украинцев воздержаться от выжигания сухой травы.