У Києві прощаються з Максимом Неліпою
Київ • УНН
У Києві прощаються з Максимом Неліпою, телеведучим та військовослужбовцем, який загинув на фронті, захищаючи Україну. З початком війни він став командиром розвідувального взводу в складі Сухопутних військ.
У Києві розпочалася церемонія прощання з українським телеведучим, шоуменом та військовослужбовцем Максимом Неліпою, який загинув на фронті, передає кореспондент УНН.
Деталі
О 10:30 у Центрі культури і мистецтв КПІ в Києві розпочалася церемонія прощання з Максимом Неліпою.
Провести його в останню путь прийшли рідні, друзі та побратими.
Віддати шану героєві на церемонію прийшли усі небайдужі. Зокрема і відомі телеведучі та актори. Зібралося кілька сотень людей.
Доповнення
Максима Неліпу українці знають як яскравого ведучого та талановитого актора гумористичних шоу. Свою карʼєру він почав з КВК, але справжню популярність йому принесли проєкти "Хто там?" на 1+1, "Програй мільйон" на ICTV та ранкове шоу "Підйом" на Новому каналі.
У 2017 році він приєднався до команди "Дизель Студіо" та став одним із облич їхніх комедійних проєктів. Втім, з початком повномасштабної війни у лютому 2022 року життя Неліпи кардинально змінилося — у березні того ж року він добровільно пішов до війська. У лавах ЗСУ він став командиром розвідувального взводу в складі Сухопутних військ. А на початку 2025 року актор зазнав поранення, пройшов через операції та реабілітацію, а потім знову повернувся до побратимів та продовжив службу.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що 12 травня під час виконання бойового завдання обірвалося життя українського ведучого Максима Неліпи.