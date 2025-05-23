В Киеве прощаются с Максимом Нелипой
Киев • УНН
В Киеве прощаются с Максимом Нелипой, телеведущим и военнослужащим, который погиб на фронте, защищая Украину. С началом войны он стал командиром разведывательного взвода в составе Сухопутных войск.
В Киеве началась церемония прощания с украинским телеведущим, шоуменом и военнослужащим Максимом Нелипой, который погиб на фронте, передает корреспондент УНН.
Детали
В 10:30 в Центре культуры и искусств КПИ в Киеве началась церемония прощания с Максимом Нелипой.
Провести его в последний путь пришли родные, друзья и побратимы.
Отдать дань герою на церемонию пришли все неравнодушные. В частности, известные телеведущие и актеры. Собралось несколько сотен людей.
Дополнение
Максима Нелипу украинцы знают как яркого ведущего и талантливого актера юмористических шоу. Свою карьеру он начал с КВН, но настоящую популярность ему принесли проекты "Кто там?" на 1+1, "Проиграй миллион" на ICTV и утреннее шоу "Подъем" на Новом канале.
В 2017 году он присоединился к команде "Дизель Студио" и стал одним из лиц их комедийных проектов. Впрочем, с началом полномасштабной войны в феврале 2022 года жизнь Нелипы кардинально изменилась — в марте того же года он добровольно ушел в армию. В рядах ВСУ он стал командиром разведывательного взвода в составе Сухопутных войск. А в начале 2025 года актер получил ранение, прошел через операции и реабилитацию, а затем снова вернулся к побратимам и продолжил службу.
Напомним
Ранее УНН писал, что 12 мая во время выполнения боевого задания оборвалась жизнь украинского ведущего Максима Нелипы.