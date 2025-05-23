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В Киеве прощаются с Максимом Нелипой

Киев • УНН

 • 1486 просмотра

В Киеве прощаются с Максимом Нелипой, телеведущим и военнослужащим, который погиб на фронте, защищая Украину. С началом войны он стал командиром разведывательного взвода в составе Сухопутных войск.

В Киеве прощаются с Максимом Нелипой

В Киеве началась церемония прощания с украинским телеведущим, шоуменом и военнослужащим Максимом Нелипой, который погиб на фронте, передает корреспондент УНН.

Детали

В 10:30 в Центре культуры и искусств КПИ в Киеве началась церемония прощания с Максимом Нелипой.

Провести его в последний путь пришли родные, друзья и побратимы.

Отдать дань герою на церемонию пришли все неравнодушные. В частности, известные телеведущие и актеры. Собралось несколько сотен людей.

Дополнение

Максима Нелипу украинцы знают как яркого ведущего и талантливого актера юмористических шоу. Свою карьеру он начал с КВН, но настоящую популярность ему принесли проекты "Кто там?" на 1+1, "Проиграй миллион" на ICTV и утреннее шоу "Подъем" на Новом канале. 

В 2017 году он присоединился к команде "Дизель Студио" и стал одним из лиц их комедийных проектов. Впрочем, с началом полномасштабной войны в феврале 2022 года жизнь Нелипы кардинально изменилась — в марте того же года он добровольно ушел в армию. В рядах ВСУ он стал командиром разведывательного взвода в составе Сухопутных войск. А в начале 2025 года актер получил ранение, прошел через операции и реабилитацию, а затем снова вернулся к побратимам и продолжил службу.

Напомним 

Ранее УНН писал, что 12 мая во время выполнения боевого задания оборвалась жизнь украинского ведущего Максима Нелипы.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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