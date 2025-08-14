$41.430.02
Ексклюзив
06:07 • 1890 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 14650 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 30596 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 35881 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 37325 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 40615 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 75029 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 77338 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 149281 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 66507 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
У Києві посадовців КМДА викрили на розтраті 1,3 млн грн на ремонт приватної будівлі

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Керівнику КМДА та ексдиректору КП повідомили про підозру у розтраті 1,3 млн грн. Кошти були витрачені на ремонт приватної будівлі, яка вже не належала громаді.

У Києві посадовців КМДА викрили на розтраті 1,3 млн грн на ремонт приватної будівлі

Керівнику КМДА та колишньому директору комунального підприємства повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Вони оплатили ремонт фасаду та приміщень приватної будівлі на 1,3 млн грн за рахунок міського бюджету, повідомила Київська міська прокуратура, пише УНН.

Прокурорами Київської міської прокуратури повідомлено про підозру керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та колишньому керівнику комунального підприємства "АТП КМДА". Їх дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме як розтрата майна шляхом затримання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах

- ідеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що вони замовили та оплатили облаштування фасаду й інші ремонтні роботи в офісній будівлі на вулиці Бориса Грінченка у Києві. На момент виконання робіт ця нерухомість уже не перебувала у комунальній власності та належала приватним особам.

Загалом підозрювані витрати зробили на ремонт майже 1,3 мільйона гривень

- додали у прокуратурі.

При цьому комунальне підприємство не мало жодних договорів оренди чи інших підстав для проведення таких робіт. Таким чином, кошти громади були спрямовані на поліпшення приватної власності. Санкція статті передбачає "позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна", повідомили прокурори.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі завданих збитків.

Ще одному посадовцю "Київтелесервісу" оголосили підозру через переплату 50 млн грн за інтернет-обладнання13.08.25, 15:59 • 2656 переглядiв

Альона Уткіна

