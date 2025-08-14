У Києві посадовців КМДА викрили на розтраті 1,3 млн грн на ремонт приватної будівлі

Керівнику КМДА та колишньому директору комунального підприємства повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Вони оплатили ремонт фасаду та приміщень приватної будівлі на 1,3 млн грн за рахунок міського бюджету, повідомила Київська міська прокуратура, пише УНН.

Прокурорами Київської міської прокуратури повідомлено про підозру керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та колишньому керівнику комунального підприємства "АТП КМДА". Їх дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме як розтрата майна шляхом затримання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах - ідеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що вони замовили та оплатили облаштування фасаду й інші ремонтні роботи в офісній будівлі на вулиці Бориса Грінченка у Києві. На момент виконання робіт ця нерухомість уже не перебувала у комунальній власності та належала приватним особам.

Загалом підозрювані витрати зробили на ремонт майже 1,3 мільйона гривень - додали у прокуратурі.

При цьому комунальне підприємство не мало жодних договорів оренди чи інших підстав для проведення таких робіт. Таким чином, кошти громади були спрямовані на поліпшення приватної власності. Санкція статті передбачає "позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна", повідомили прокурори.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі завданих збитків.

