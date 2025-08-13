Ще одному посадовцю "Київтелесервісу" оголосили підозру через переплату 50 млн грн за інтернет-обладнання

Ще одному начальнику одного з управлінь СКП "Київтелесервіс" повідомили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до переплати понад 50 млн грн під час закупівлі мережевого обладнання, що завдало бюджету столиці значних збитків. По це повідомила Києвська міська прокуратура передає УНН.

Прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва начальнику одного з управлінь Спеціалізованого комунального підприємства "Київтелесервіс" повідомлено про підозру у службовій недбалості під час закупівлі мережевого обладнання для Інтернету - ідеться у дописі.

Слідство встановило, що підпорядковане Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА комунальне підприємство уклало з приватною компанією договір на постачання інтернет-обладнання на 172 млн грн. Посадовець, відповідальний за підготовку пропозицій для цієї закупівлі, не перевірив середньоринкові ціни, через що обладнання придбали за значно завищеною вартістю. У результаті місто переплатило 50 млн грн, завдавши бюджету Києва відповідних збитків.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам - додали у прокурорі.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що начальниці відділу СКП "Київтелесервіс" повідомлено про підозру у службовій недбалості. Підприємство закупило мережеве обладнання на 50 мільйонів гривень дорожче ринкової вартості.