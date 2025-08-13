Еще одному должностному лицу "Киевтелесервиса" объявили подозрение из-за переплаты 50 млн грн за интернет-оборудование

Еще одному начальнику одного из управлений СКП "Киевтелесервис" сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к переплате более 50 млн грн при закупке сетевого оборудования, что нанесло бюджету столицы значительный ущерб. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Прокурорами Дарницкой окружной прокуратуры города Киева начальнику одного из управлений Специализированного коммунального предприятия "Киевтелесервис" сообщено о подозрении в служебной халатности при закупке сетевого оборудования для Интернета - говорится в сообщении.

Следствие установило, что подчиненное Департаменту информационно-коммуникационных технологий КГГА коммунальное предприятие заключило с частной компанией договор на поставку интернет-оборудования на 172 млн грн. Должностное лицо, ответственное за подготовку предложений для этой закупки, не проверило среднерыночные цены, из-за чего оборудование приобрели по значительно завышенной стоимости. В результате город переплатил 50 млн грн, нанеся бюджету Киева соответствующий ущерб.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам - добавили в прокуратуре.

