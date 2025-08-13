$41.430.02
13:12 • 4176 просмотра
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ
Эксклюзив
12:02 • 11811 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 20654 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 40245 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 25512 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 43385 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 54477 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 33285 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 69297 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 83852 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Еще одному должностному лицу "Киевтелесервиса" объявили подозрение из-за переплаты 50 млн грн за интернет-оборудование

Киев • УНН

 • 1350 просмотра

Начальнику одного из управлений СКП "Киевтелесервис" сообщено о подозрении в служебной халатности. Это привело к переплате более 50 млн грн при закупке сетевого оборудования.

Еще одному должностному лицу "Киевтелесервиса" объявили подозрение из-за переплаты 50 млн грн за интернет-оборудование

Еще одному начальнику одного из управлений СКП "Киевтелесервис" сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к переплате более 50 млн грн при закупке сетевого оборудования, что нанесло бюджету столицы значительный ущерб. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Прокурорами Дарницкой окружной прокуратуры города Киева начальнику одного из управлений Специализированного коммунального предприятия "Киевтелесервис" сообщено о подозрении в служебной халатности при закупке сетевого оборудования для Интернета

- говорится в сообщении.

Следствие установило, что подчиненное Департаменту информационно-коммуникационных технологий КГГА коммунальное предприятие заключило с частной компанией договор на поставку интернет-оборудования на 172 млн грн. Должностное лицо, ответственное за подготовку предложений для этой закупки, не проверило среднерыночные цены, из-за чего оборудование приобрели по значительно завышенной стоимости. В результате город переплатил 50 млн грн, нанеся бюджету Киева соответствующий ущерб.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам

- добавили в прокуратуре.

Напомним

Ранее УНН писал, что начальнице отдела СКП "Киевтелесервис" сообщено о подозрении в служебной халатности. Предприятие закупило сетевое оборудование на 50 миллионов гривен дороже рыночной стоимости.

Алена Уткина

КиевКриминал и ЧП
Киев