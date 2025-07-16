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Переплатили за засоби для бездротового Інтернету понад 50 млн грн: посадовець "Київтелесервісу" отримав підозру

Київ • УНН

 • 880 перегляди

Начальниці відділу СКП "Київтелесервіс" повідомлено про підозру у службовій недбалості. Підприємство закупило мережеве обладнання на 50 мільйонів гривень дорожче ринкової вартості.

Переплатили за засоби для бездротового Інтернету понад 50 млн грн: посадовець "Київтелесервісу" отримав підозру

Посадовцю СКП "Київтелесервіс" повідомили про підозру у переплаті за мережеве обладнання понад 50 мільйонів гривень. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва начальниці відділу Спеціалізованого комунального підприємства "Київтелесервіс" повідомлено про підозру у службовій недбалості під час закупівлі мережевого обладнання для Інтернету

- йдеться в повідомленні.

Встановлено, що у 2023 СКП "Київтелесервіс", що підпорядковане Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, та приватне підприємство уклали договір на поставку мережевого обладнання, а також  його налаштування, на загальну суму 172 млн гривень.

Офіс Генпрокурора зазначає, що водночас підозрювана, яка очолює тендерний комітет, не організувала належним чином вивчення середньоринкових цін на відповідні товари, внаслідок чого обладнання придбали за завищеними цінами.

Так, постачальнику заплатили понад 50 мільйонів гривень більше від ринкової вартості цього обладнання. Таким чином бюджету столиці завдано збитки на цю суму

- інформує ОГП.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України — службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Переплатили за засоби для бездротового Інтернету понад 20,5 млн грн: посадовець "Київтелесервісу" отримав підозру10.07.25, 18:09 • 2676 переглядiв

Доповнення

СКП "Київтелесервіс" та його посадовці вже неодноразово привертали увагу правоохоронців. Так у 2023 році Нацполіція проводила розслідування за фактом нанесення збитків підприємству на суму близько 14 млн грн.

Саме стільки грошових коштів, на думку правоохоронців, посадовці переплатили ТОВ "Софтнет Груп" у 2021 році при розбудові безпроводової мережі LoRaWan. За інформацією слідства, вказана компанія, якою володіє ексголова Оболонської РДА Микола Тихонов, продала "Київтелесервісу" апаратні маршрутизатори майже втричі дорожче ринкових цін.

Раніше, у 2020 році, дії посадовців СКП стали предметом розслідування Служби безпеки – тоді мова також йшла про закупівлю за завищеними цінами обладнання та програмного забезпечення. Загальна сума договору, який став предметом дослідження правоохоронців перевищувала 690 млн грн.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоКиївКримінал та НП
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Київ
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