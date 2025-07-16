Переплатили за средства для беспроводного Интернета более 50 млн грн: должностное лицо "Киевтелесервиса" получило подозрение
Киев • УНН
Начальнице отдела СКП "Киевтелесервис" сообщено о подозрении в служебной халатности. Предприятие закупило сетевое оборудование на 50 миллионов гривен дороже рыночной стоимости.
Должностному лицу СКП "Киевтелесервис" сообщили о подозрении в переплате за сетевое оборудование более 50 миллионов гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Прокурорами Дарницкой окружной прокуратуры города Киева начальнице отдела Специализированного коммунального предприятия "Киевтелесервис" сообщено о подозрении в служебной халатности при закупке сетевого оборудования для Интернета
Установлено, что в 2023 году СКП "Киевтелесервис", подчиненное Департаменту информационно-коммуникационных технологий КГГА, и частное предприятие заключили договор на поставку сетевого оборудования, а также его настройку, на общую сумму 172 млн гривен.
Офис Генпрокурора отмечает, что в то же время подозреваемая, возглавляющая тендерный комитет, не организовала должным образом изучение среднерыночных цен на соответствующие товары, в результате чего оборудование приобрели по завышенным ценам.
Так, поставщику заплатили более 50 миллионов гривен больше рыночной стоимости этого оборудования. Таким образом бюджету столицы нанесен ущерб на эту сумму
Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины — служебная халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.
Переплатили за средства для беспроводного Интернета более 20,5 млн грн: должностное лицо "Киевтелесервиса" получило подозрение10.07.2025, 18:09 • 2673 просмотра
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СКП "Киевтелесервис" и его должностные лица уже неоднократно привлекали внимание правоохранителей. Так в 2023 году Нацполиция проводила расследование по факту нанесения ущерба предприятию на сумму около 14 млн грн.
Именно столько денежных средств, по мнению правоохранителей, должностные лица переплатили ООО "Софтнет Групп" в 2021 году при развитии беспроводной сети LoRaWan. По информации следствия, указанная компания, которой владеет экс-глава Оболонской РГА Николай Тихонов, продала "Киевтелесервису" аппаратные маршрутизаторы почти втрое дороже рыночных цен.
Ранее, в 2020 году, действия должностных лиц СКП стали предметом расследования Службы безопасности – тогда речь также шла о закупке по завышенным ценам оборудования и программного обеспечения. Общая сумма договора, который стал предметом исследования правоохранителей, превышала 690 млн грн.