Переплатили за средства для беспроводного Интернета более 50 млн грн: должностное лицо "Киевтелесервиса" получило подозрение

Должностному лицу СКП "Киевтелесервис" сообщили о подозрении в переплате за сетевое оборудование более 50 миллионов гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Прокурорами Дарницкой окружной прокуратуры города Киева начальнице отдела Специализированного коммунального предприятия "Киевтелесервис" сообщено о подозрении в служебной халатности при закупке сетевого оборудования для Интернета - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2023 году СКП "Киевтелесервис", подчиненное Департаменту информационно-коммуникационных технологий КГГА, и частное предприятие заключили договор на поставку сетевого оборудования, а также его настройку, на общую сумму 172 млн гривен.

Офис Генпрокурора отмечает, что в то же время подозреваемая, возглавляющая тендерный комитет, не организовала должным образом изучение среднерыночных цен на соответствующие товары, в результате чего оборудование приобрели по завышенным ценам.

Так, поставщику заплатили более 50 миллионов гривен больше рыночной стоимости этого оборудования. Таким образом бюджету столицы нанесен ущерб на эту сумму - информирует ОГП.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины — служебная халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.

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Дополнение

СКП "Киевтелесервис" и его должностные лица уже неоднократно привлекали внимание правоохранителей. Так в 2023 году Нацполиция проводила расследование по факту нанесения ущерба предприятию на сумму около 14 млн грн.

Именно столько денежных средств, по мнению правоохранителей, должностные лица переплатили ООО "Софтнет Групп" в 2021 году при развитии беспроводной сети LoRaWan. По информации следствия, указанная компания, которой владеет экс-глава Оболонской РГА Николай Тихонов, продала "Киевтелесервису" аппаратные маршрутизаторы почти втрое дороже рыночных цен.

Ранее, в 2020 году, действия должностных лиц СКП стали предметом расследования Службы безопасности – тогда речь также шла о закупке по завышенным ценам оборудования и программного обеспечения. Общая сумма договора, который стал предметом исследования правоохранителей, превышала 690 млн грн.