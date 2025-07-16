Переплатили за средства для беспроводного Интернета более 50 млн грн: должностное лицо "Киевтелесервиса" получило подозрение

$41.820.01
48.800.09
ukenru
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются
13:16 • 6730 просмотра
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются
12:12 • 11729 просмотра
Рада уволила Шмыгаля с поста премьер-министра
Эксклюзив
09:44 • 33459 просмотра
В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство
09:05 • 57494 просмотра
Встреча стран-владельцев Patriot для координации помощи Украине ожидается на следующей неделе - СМИ
Эксклюзив
16 июля, 07:08 • 72104 просмотра
Перестановки в Кабмине: сегодня состоится заседание фракции, Свириденко представит кандидатов в министры
16 июля, 03:38 • 84931 просмотра
Трамп заявил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам
15 июля, 19:40 • 197066 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 239718 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
15 июля, 10:57 • 244442 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
15 июля, 10:52 • 107924 просмотра
ВР одобрила продление мобилизации - нардеп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2м/с
38%
744мм
Популярные новости
США и страны Европы установили дедлайн для нового ядерного соглашения с Ираном: детали16 июля, 06:00 • 65465 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 86257 просмотра
В Николаеве мужчину избили люди в военной форме: дело расследует ГБР
Эксклюзив
08:23 • 51591 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса09:55 • 46437 просмотра
Завершение российско-украинской войны: Китай назвал "единственный жизнеспособный вариант"10:55 • 30234 просмотра
публикации
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются13:16 • 6730 просмотра
День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления11:57 • 20404 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской15 июля, 19:40 • 197065 просмотра
Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?15 июля, 18:14 • 118565 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил15 июля, 16:31 • 121643 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Гончаренко
Денис Шмыгаль
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Николаев
Харьков
Реклама
УНН Lite
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса09:55 • 46724 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 86553 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 62549 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 79506 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 107749 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Бронетранспортер M113
Coca-Cola
ATACMS
Хранитель

Переплатили за средства для беспроводного Интернета более 50 млн грн: должностное лицо "Киевтелесервиса" получило подозрение

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Начальнице отдела СКП "Киевтелесервис" сообщено о подозрении в служебной халатности. Предприятие закупило сетевое оборудование на 50 миллионов гривен дороже рыночной стоимости.

Переплатили за средства для беспроводного Интернета более 50 млн грн: должностное лицо "Киевтелесервиса" получило подозрение

Должностному лицу СКП "Киевтелесервис" сообщили о подозрении в переплате за сетевое оборудование более 50 миллионов гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Прокурорами Дарницкой окружной прокуратуры города Киева начальнице отдела Специализированного коммунального предприятия "Киевтелесервис" сообщено о подозрении в служебной халатности при закупке сетевого оборудования для Интернета

- говорится в сообщении.

Установлено, что в 2023 году СКП "Киевтелесервис", подчиненное Департаменту информационно-коммуникационных технологий КГГА, и частное предприятие заключили договор на поставку сетевого оборудования, а также его настройку, на общую сумму 172 млн гривен.

Офис Генпрокурора отмечает, что в то же время подозреваемая, возглавляющая тендерный комитет, не организовала должным образом изучение среднерыночных цен на соответствующие товары, в результате чего оборудование приобрели по завышенным ценам.

Так, поставщику заплатили более 50 миллионов гривен больше рыночной стоимости этого оборудования. Таким образом бюджету столицы нанесен ущерб на эту сумму

- информирует ОГП.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины — служебная халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.

Переплатили за средства для беспроводного Интернета более 20,5 млн грн: должностное лицо "Киевтелесервиса" получило подозрение10.07.2025, 18:09 • 2673 просмотра

Дополнение

СКП "Киевтелесервис" и его должностные лица уже неоднократно привлекали внимание правоохранителей. Так в 2023 году Нацполиция проводила расследование по факту нанесения ущерба предприятию на сумму около 14 млн грн.

Именно столько денежных средств, по мнению правоохранителей, должностные лица переплатили ООО "Софтнет Групп" в 2021 году при развитии беспроводной сети LoRaWan. По информации следствия, указанная компания, которой владеет экс-глава Оболонской РГА Николай Тихонов, продала "Киевтелесервису" аппаратные маршрутизаторы почти втрое дороже рыночных цен.

Ранее, в 2020 году, действия должностных лиц СКП стали предметом расследования Службы безопасности – тогда речь также шла о закупке по завышенным ценам оборудования и программного обеспечения. Общая сумма договора, который стал предметом исследования правоохранителей, превышала 690 млн грн.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9