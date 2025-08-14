В Киеве чиновников КГГА разоблачили в растрате 1,3 млн грн на ремонт частного здания

Руководителю КГГА и бывшему директору коммунального предприятия сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Они оплатили ремонт фасада и помещений частного здания на 1,3 млн грн за счет городского бюджета, сообщила Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Прокурорами Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении руководителю аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) и бывшему руководителю коммунального предприятия "АТП КГГА". Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины, а именно как растрата имущества путем задержания должностным лицом своим служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что они заказали и оплатили обустройство фасада и другие ремонтные работы в офисном здании на улице Бориса Гринченко в Киеве. На момент выполнения работ эта недвижимость уже не находилась в коммунальной собственности и принадлежала частным лицам.

В общей сложности подозреваемые потратили на ремонт почти 1,3 миллиона гривен - добавили в прокуратуре.

При этом коммунальное предприятие не имело никаких договоров аренды или других оснований для проведения таких работ. Таким образом, средства общины были направлены на улучшение частной собственности. Санкция статьи предусматривает "лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и с конфискацией имущества", сообщили прокуроры.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме причиненного ущерба.

