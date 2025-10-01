У Києві на станції метро "Позняки" пасажир впав на колії, рух поїздів було частково обмежено – КМДА
Київ • УНН
На станції метро "Позняки" на колії впав чоловік, тому рух потягів тимчасово призхупиняли.
У столичному метрополітені стався інцидент: на станції метро "Позняки" пасажир потрапив на колії. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації, пише УНН.
Деталі
Через подію рух потягів "зеленою" гілкою метро тимчасово здійснювався лише на окремих ділянках: від "Сирця" до "Осокорків" та від "Червоного хутора" до "Харківської".
На місце інциденту були направлені екстрені служби. Фахівці з’ясовують обставини події та працюють над відновленням руху.
Пізніше у КМДА заявили, що рух поїздів "зеленою" лінією метро відновлено у звичайному режимі
Пасажира оперативно вилучили з колії та передали лікарям швидкої медичної допомоги.
