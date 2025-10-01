У Києві на станції метро "Позняки" пасажир впав на колії, рух поїздів було частково обмежено – КМДА

$41.140.18
Ексклюзив
06:00 • 26964 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
05:57 • 25285 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
05:47 • 20309 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
05:18 • 21076 перегляди
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитинаPhoto
05:00 • 32889 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 22842 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 32993 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 57711 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 38323 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 46385 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго
06:00 • 27000 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтня
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 13:32 • 57737 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров'я
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC
У Києві на станції метро "Позняки" пасажир впав на колії, рух поїздів було частково обмежено – КМДА

Київ • УНН

 • 1268 перегляди

На станції метро "Позняки" на колії впав чоловік, тому рух потягів тимчасово призхупиняли.

У Києві на станції метро "Позняки" пасажир впав на колії, рух поїздів було частково обмежено – КМДА

У столичному метрополітені стався інцидент: на станції метро "Позняки" пасажир потрапив на колії. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації, пише УНН.

Деталі

Через подію рух потягів "зеленою" гілкою метро тимчасово здійснювався лише на окремих ділянках: від "Сирця" до "Осокорків" та від "Червоного хутора" до "Харківської".

На місце інциденту були направлені екстрені служби. Фахівці з’ясовують обставини події та працюють над відновленням руху.

Пізніше у КМДА заявили, що рух поїздів "зеленою" лінією метро відновлено у звичайному режимі

Пасажира оперативно вилучили з колії та передали лікарям швидкої медичної допомоги.

На Чернігівщині відновили рух: завершено ремонтні роботи на ніжинському напрямку - УЗ01.10.25, 00:22 • 3060 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКиїв
Київська міська державна адміністрація
Київ