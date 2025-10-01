В Киеве на станции метро "Позняки" пассажир упал на рельсы, движение поездов было частично ограничено – КГГА
Киев • УНН
На станции метро "Позняки" на рельсы упал мужчина, поэтому движение поездов временно приостанавливали.
В столичном метрополитене произошел инцидент: на станции метро "Позняки" пассажир попал на рельсы. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Из-за происшествия движение поездов по "зеленой" ветке метро сейчас осуществляется только на отдельных участках: от "Сырца" до "Осокорков" и от "Красного хутора" до "Харьковской".
На место инцидента уже направлены экстренные службы. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия и работают над возобновлением движения.
Позже в КГГА заявили, что движение поездов по "зеленой" линии метро возобновлено в обычном режиме
Пассажира оперативно извлекли с путей и передали врачам скорой медицинской помощи.
