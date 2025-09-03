У Києві дітей не пустили до школи через шорти: у поліції розпочали перевірку

$41.360.01
48.180.29
ukenru
17:28 • 3674 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
14:02 • 11503 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
13:52 • 13716 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 14866 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 30355 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 20529 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 22563 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 21834 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 23666 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 41411 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
63%
751мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 251305 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 251085 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 242412 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 239201 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 233440 перегляди
Публікації
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto14:49 • 8474 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 30335 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 27186 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 41403 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 38432 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Вадим Філашкін
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Китай
Реклама
УНН Lite
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 17:44 • 1430 перегляди
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 202513:20 • 7570 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 26276 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 39535 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 41905 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
The Guardian
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Starlink
MIM-104 Patriot

У Києві дітей не пустили до школи через шорти: у поліції розпочали перевірку

Київ • УНН

 • 80 перегляди

У Києві директорка гімназії №109 не впускала учнів у шортах, що спричинило конфлікт. Правоохоронці зареєстрували інцидент та передали заяви до поліції.

У Києві дітей не пустили до школи через шорти: у поліції розпочали перевірку

У гімназії №109 у Києві директорка не впускала учнів до школи через те, що вони були одягнуті у шорти, що спричинило конфлікт із батьками. Правоохоронці зареєстрували інцидент та передали заяви до Печерського управління поліції для з’ясування всіх обставин, пише УНН із посиланням на Київську патрульну поліцію.

У тг-каналах ширилось відео, зафільмоване біля гімназії №109 у Києві. На ньому директорка навчального закладу вступила у суперечку із батьками та не впускала дітей до школи, "бо вони були в шортах".

Батьки, які наполягали на тому, що по закону обмежень щодо одягу в Україні на цей час немає, викликали поліцію.

"Діти просто сиділи під ворітьми, на додачу ще й почалась тривога, яка тривала 4 години, але дітей так і не пускали, відправляли додому переодягатися", - йдеться у дописі.

Правоохоронці підтвердили, що інцидент стався 2 вересня о 8:17. На спецлінію 112 надійшло повідомлення про конфлікт між батьками та директором школи. На місце прибули патрульні.

"Надалі учасники події виявили бажання написати заяви, які патрульні передали до Печерського управління поліції. Поліція займається з'ясуванням всіх обставин конфлікту", - повідомили правоохоронці та додали, що патрульні закінчили роботу на місці виклику о 9:03.

"Під час конфлікту в Києві повітряна тривога офіційно не оголошувалася", - додали правоохоронці.

В одній із столичних шкіл людей не пустили в укриття під час повітряної тривоги. У Мінстратегпромі відреагували25.05.24, 15:38 • 20799 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоКиївОсвіта
Національна поліція України
Київ