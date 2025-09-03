У Києві дітей не пустили до школи через шорти: у поліції розпочали перевірку

У гімназії №109 у Києві директорка не впускала учнів до школи через те, що вони були одягнуті у шорти, що спричинило конфлікт із батьками. Правоохоронці зареєстрували інцидент та передали заяви до Печерського управління поліції для з’ясування всіх обставин, пише УНН із посиланням на Київську патрульну поліцію.

У тг-каналах ширилось відео, зафільмоване біля гімназії №109 у Києві. На ньому директорка навчального закладу вступила у суперечку із батьками та не впускала дітей до школи, "бо вони були в шортах".

Батьки, які наполягали на тому, що по закону обмежень щодо одягу в Україні на цей час немає, викликали поліцію.

"Діти просто сиділи під ворітьми, на додачу ще й почалась тривога, яка тривала 4 години, але дітей так і не пускали, відправляли додому переодягатися", - йдеться у дописі.

Правоохоронці підтвердили, що інцидент стався 2 вересня о 8:17. На спецлінію 112 надійшло повідомлення про конфлікт між батьками та директором школи. На місце прибули патрульні.

"Надалі учасники події виявили бажання написати заяви, які патрульні передали до Печерського управління поліції. Поліція займається з'ясуванням всіх обставин конфлікту", - повідомили правоохоронці та додали, що патрульні закінчили роботу на місці виклику о 9:03.

"Під час конфлікту в Києві повітряна тривога офіційно не оголошувалася", - додали правоохоронці.

В одній із столичних шкіл людей не пустили в укриття під час повітряної тривоги. У Мінстратегпромі відреагували