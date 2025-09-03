$41.360.01
В Киеве детей не пустили в школу из-за шорт: в полиции начали проверку

Киев • УНН

 • 1170 просмотра

В Киеве директор гимназии №109 не впускала учеников в шортах, что вызвало конфликт. Правоохранители зарегистрировали инцидент и передали заявления в полицию.

В Киеве детей не пустили в школу из-за шорт: в полиции начали проверку

В гимназии №109 в Киеве директор не пускала учеников в школу из-за того, что они были одеты в шорты, что вызвало конфликт с родителями. Правоохранители зарегистрировали инцидент и передали заявления в Печерское управление полиции для выяснения всех обстоятельств, пишет УНН со ссылкой на Киевскую патрульную полицию.

В тг-каналах распространялось видео, снятое возле гимназии №109 в Киеве. На нем директор учебного заведения вступила в спор с родителями и не пускала детей в школу, "потому что они были в шортах".

Родители, которые настаивали на том, что по закону ограничений по одежде в Украине на данный момент нет, вызвали полицию.

"Дети просто сидели под воротами, вдобавок еще и началась тревога, которая длилась 4 часа, но детей так и не пускали, отправляли домой переодеваться", - говорится в сообщении.

Правоохранители подтвердили, что инцидент произошел 2 сентября в 8:17. На спецлинию 112 поступило сообщение о конфликте между родителями и директором школы. На место прибыли патрульные.

"В дальнейшем участники происшествия изъявили желание написать заявления, которые патрульные передали в Печерское управление полиции. Полиция занимается выяснением всех обстоятельств конфликта", - сообщили правоохранители и добавили, что патрульные закончили работу на месте вызова в 9:03.

"Во время конфликта в Киеве воздушная тревога официально не объявлялась", - добавили правоохранители.

В одной из столичных школ людей не пустили в укрытие во время воздушной тревоги. В Минстратегпроме отреагировали25.05.24, 15:38 • 20802 просмотра

Алена Уткина

ОбществоКиевОбразование
Национальная полиция Украины
Киев