У Києві чоловіка притягнули до відповідальності за побиття собаки в парку Наталка
Київ • УНН
У Києві поліція притягнула до адміністративної відповідальності 44-річного чоловіка, який бив свого семимісячного собаку породи малінуа в парку Наталка. Інцидент зафіксувала свідок, передавши відео правоохоронцям.
Деталі
За попередньою інформацією, днями до правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що стала свідком жорстокого поводження з твариною у парку "Наталка" в Оболонському районі столиці. Вона зафільмувала інцидент на відео та передала його поліції.
Після звернення поліцейські розпочали перевірку та встановили особу чоловіка. Ним виявився 44-річний місцевий мешканець.
Порушник розповів правоохоронцям, що його собака - семимісячне цуценя бельгійської вівчарки породи малінуа, підібрав із землі сторонній предмет. За словами чоловіка, він вдарив тварину з метою "виховання".
За фактом жорстокого поводження з твариною дільничні офіцери поліції склали на правопорушника адміністративний протокол за ч. 1 ст. 89 КУпАП. Санкція статті передбачає накладення штрафу, а також конфіскацію тварини, якщо перебування у власника становить для неї загрозу
Нагадаємо
В Україні за 2024 рік зафіксовано 189 правопорушень через жорстоке поводження з тваринами, з них 46 справ направлено до суду. Найбільше випадків зареєстровано у Києві, Полтавській та Дніпропетровській областях.