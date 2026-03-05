$43.720.26
У Києві чоловіка притягнули до відповідальності за побиття собаки в парку Наталка

Київ • УНН

 • 232 перегляди

У Києві поліція притягнула до адміністративної відповідальності 44-річного чоловіка, який бив свого семимісячного собаку породи малінуа в парку Наталка. Інцидент зафіксувала свідок, передавши відео правоохоронцям.

У Києві чоловіка притягнули до відповідальності за побиття собаки в парку Наталка
Фото: ГУНП України в Києві

У Києві поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності чоловіка, який бив свого собаку в парку. Інцидент стався в парку Наталка в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України у місті Києві, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, днями до правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що стала свідком жорстокого поводження з твариною у парку "Наталка" в Оболонському районі столиці. Вона зафільмувала інцидент на відео та передала його поліції.

Після звернення поліцейські розпочали перевірку та встановили особу чоловіка. Ним виявився 44-річний місцевий мешканець.

Порушник розповів правоохоронцям, що його собака - семимісячне цуценя бельгійської вівчарки породи малінуа, підібрав із землі сторонній предмет. За словами чоловіка, він вдарив тварину з метою "виховання".

За фактом жорстокого поводження з твариною дільничні офіцери поліції склали на правопорушника адміністративний протокол за ч. 1 ст. 89 КУпАП. Санкція статті передбачає накладення штрафу, а також конфіскацію тварини, якщо перебування у власника становить для неї загрозу

 - йдеться у дописі поліції.

Нагадаємо

В Україні за 2024 рік зафіксовано 189 правопорушень через жорстоке поводження з тваринами, з них 46 справ направлено до суду. Найбільше випадків зареєстровано у Києві, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Алла Кіосак

СуспільствоКиївКримінал
Тварини
Національна поліція України
Полтавська область
Дніпропетровська область
Україна
Київ