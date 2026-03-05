$43.720.26
Эксклюзив
11:33 • 924 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
08:05 • 10699 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 31986 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 64151 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 72747 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 77421 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 42110 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 39095 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 61060 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 83106 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедниками
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
11:33 • 924 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 12107 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 44190 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 72747 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 77421 просмотра
В Киеве мужчину привлекли к ответственности за избиение собаки в парке Наталка

Киев

 • 2138 просмотра

В Киеве полиция привлекла к административной ответственности 44-летнего мужчину, который избивал свою семимесячную собаку породы малинуа в парке Наталка. Инцидент зафиксировала свидетельница, передав видео правоохранителям.

В Киеве мужчину привлекли к ответственности за избиение собаки в парке Наталка
Фото: ГУНП Украины в Киеве

В Киеве полицейские привлекли к административной ответственности мужчину, который избивал свою собаку в парке. Инцидент произошел в парке Наталка в Оболонском районе столицы. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в городе Киеве, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, на днях в правоохранительные органы обратилась женщина, которая сообщила, что стала свидетелем жестокого обращения с животным в парке "Наталка" в Оболонском районе столицы. Она засняла инцидент на видео и передала его полиции.

После обращения полицейские начали проверку и установили личность мужчины. Им оказался 44-летний местный житель.

Нарушитель рассказал правоохранителям, что его собака - семимесячный щенок бельгийской овчарки породы малинуа, подобрал с земли посторонний предмет. По словам мужчины, он ударил животное с целью "воспитания".

По факту жестокого обращения с животным участковые офицеры полиции составили на правонарушителя административный протокол по ч. 1 ст. 89 КУоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа, а также конфискацию животного, если пребывание у владельца представляет для него угрозу

 - говорится в сообщении полиции.

Напомним

В Украине за 2024 год зафиксировано 189 правонарушений из-за жестокого обращения с животными, из них 46 дел направлено в суд. Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве, Полтавской и Днепропетровской областях.

