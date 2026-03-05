В Киеве мужчину привлекли к ответственности за избиение собаки в парке Наталка
Киев • УНН
В Киеве полиция привлекла к административной ответственности 44-летнего мужчину, который избивал свою семимесячную собаку породы малинуа в парке Наталка. Инцидент зафиксировала свидетельница, передав видео правоохранителям.
Детали
По предварительной информации, на днях в правоохранительные органы обратилась женщина, которая сообщила, что стала свидетелем жестокого обращения с животным в парке "Наталка" в Оболонском районе столицы. Она засняла инцидент на видео и передала его полиции.
После обращения полицейские начали проверку и установили личность мужчины. Им оказался 44-летний местный житель.
Нарушитель рассказал правоохранителям, что его собака - семимесячный щенок бельгийской овчарки породы малинуа, подобрал с земли посторонний предмет. По словам мужчины, он ударил животное с целью "воспитания".
По факту жестокого обращения с животным участковые офицеры полиции составили на правонарушителя административный протокол по ч. 1 ст. 89 КУоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа, а также конфискацию животного, если пребывание у владельца представляет для него угрозу
Напомним
В Украине за 2024 год зафиксировано 189 правонарушений из-за жестокого обращения с животными, из них 46 дел направлено в суд. Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве, Полтавской и Днепропетровской областях.