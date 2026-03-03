У Києві чоловік загинув після падіння з 23-го поверху, перед цим висловлював намір вчинити самогубство - поліція
Київ • УНН
У Києві 32-річний чоловік вистрибнув із загального балкону 23 поверху на бульварі Лесі Українки. Він загинув на місці події, попередньо висловлюючи намір вчинити самогубство.
У Києві чоловік загинув після падіння з балкону 23-го поверху багатоповерхівки у Печерському районі, поліцейські встановлюють обставини, повідомили у ГУНП в столиці у вівторок, пише УНН.
Деталі
Сьогодні на спецлінію 102 у Києві надійшло повідомлення про те, що з вікна житлового будинку на бульварі Лесі Українки впав чоловік.
"Внаслідок удару він загинув на місці події. Загиблий – 32-річний місцевий житель. Попередньо встановлено, що чоловік вистрибнув з загального балкону 23 поверху, перед цим він висловлював рідним намір вчинити самогубство", - повідомили у поліції.
Слідчо-оперативна група районного управління поліції, криміналісти та судово-медичний експерт працюють на місці події та встановлюють всі обставини.
