У Києві чоловік загинув після падіння з 23-го поверху, перед цим висловлював намір вчинити самогубство - поліція

У Києві чоловік загинув після падіння з балкону 23-го поверху багатоповерхівки у Печерському районі, поліцейські встановлюють обставини, повідомили у ГУНП в столиці у вівторок, пише УНН.

Деталі

Сьогодні на спецлінію 102 у Києві надійшло повідомлення про те, що з вікна житлового будинку на бульварі Лесі Українки впав чоловік.

"Внаслідок удару він загинув на місці події. Загиблий – 32-річний місцевий житель. Попередньо встановлено, що чоловік вистрибнув з загального балкону 23 поверху, перед цим він висловлював рідним намір вчинити самогубство", - повідомили у поліції.

Слідчо-оперативна група районного управління поліції, криміналісти та судово-медичний експерт працюють на місці події та встановлюють всі обставини.

