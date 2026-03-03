У Києві чоловік загинув після падіння з 23-го поверху, перед цим висловлював намір вчинити самогубство - поліція

$43.230.13
Ексклюзив
12:11 • 1248 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 2862 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
09:06 • 12004 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 25021 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 88006 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 79656 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 57207 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 49834 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 41950 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 22326 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Держдеп США закликав американців негайно покинути країни Близького СходуPhoto3 березня, 03:07 • 20523 перегляди
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті06:54 • 24074 перегляди
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ07:59 • 25059 перегляди
Повня 3 березня чи "Червʼячий Місяць" - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 24458 перегляди
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів10:53 • 11025 перегляди
Публікації
Повня 3 березня чи "Червʼячий Місяць" - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 24461 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 41220 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 88003 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 57921 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 64826 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Марко Рубіо
Кір Стармер
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto12:11 • 730 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 23960 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 31124 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 34856 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 34296 перегляди
MIM-104 Patriot

У Києві чоловік загинув після падіння з 23-го поверху, перед цим висловлював намір вчинити самогубство - поліція

Київ • УНН

 • 280 перегляди

У Києві 32-річний чоловік вистрибнув із загального балкону 23 поверху на бульварі Лесі Українки. Він загинув на місці події, попередньо висловлюючи намір вчинити самогубство.

У Києві чоловік загинув після падіння з 23-го поверху, перед цим висловлював намір вчинити самогубство - поліція

У Києві чоловік загинув після падіння з балкону 23-го поверху багатоповерхівки у Печерському районі, поліцейські встановлюють обставини, повідомили у ГУНП в столиці у вівторок, пише УНН.

Деталі

Сьогодні на спецлінію 102 у Києві надійшло повідомлення про те, що з вікна житлового будинку на бульварі Лесі Українки впав чоловік.

"Внаслідок удару він загинув на місці події. Загиблий – 32-річний місцевий житель. Попередньо встановлено, що чоловік вистрибнув з загального балкону 23 поверху, перед цим він висловлював рідним намір вчинити самогубство", - повідомили у поліції.

Слідчо-оперативна група районного управління поліції, криміналісти та судово-медичний експерт працюють на місці події та встановлюють всі обставини.

У Києві хлопець хотів вкоротити собі віку через сварку з дівчиною - його врятували поліцейський з курсантами21.02.26, 14:59 • 6769 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївКримінал
