В Киеве мужчина погиб после падения с 23-го этажа, перед этим выражал намерение совершить самоубийство - полиция
Киев • УНН
В Киеве 32-летний мужчина выпрыгнул с общего балкона 23 этажа на бульваре Леси Украинки. Он погиб на месте происшествия, предварительно выражая намерение совершить самоубийство.
В Киеве мужчина погиб после падения с балкона 23-го этажа многоэтажки в Печерском районе, полицейские устанавливают обстоятельства, сообщили в ГУНП в столице во вторник, пишет УНН.
Детали
Сегодня на спецлинию 102 в Киеве поступило сообщение о том, что из окна жилого дома на бульваре Леси Украинки выпал мужчина.
"В результате удара он погиб на месте происшествия. Погибший – 32-летний местный житель. Предварительно установлено, что мужчина выпрыгнул с общего балкона 23 этажа, перед этим он высказывал родным намерение совершить самоубийство", - сообщили в полиции.
Следственно-оперативная группа районного управления полиции, криминалисты и судебно-медицинский эксперт работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства.
