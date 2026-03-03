В Киеве мужчина погиб после падения с 23-го этажа, перед этим выражал намерение совершить самоубийство - полиция

В Киеве мужчина погиб после падения с балкона 23-го этажа многоэтажки в Печерском районе, полицейские устанавливают обстоятельства, сообщили в ГУНП в столице во вторник, пишет УНН.

Детали

Сегодня на спецлинию 102 в Киеве поступило сообщение о том, что из окна жилого дома на бульваре Леси Украинки выпал мужчина.

"В результате удара он погиб на месте происшествия. Погибший – 32-летний местный житель. Предварительно установлено, что мужчина выпрыгнул с общего балкона 23 этажа, перед этим он высказывал родным намерение совершить самоубийство", - сообщили в полиции.

Следственно-оперативная группа районного управления полиции, криминалисты и судебно-медицинский эксперт работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства.

