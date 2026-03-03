В Киеве мужчина погиб после падения с 23-го этажа, перед этим выражал намерение совершить самоубийство - полиция

$43.230.13
50.600.26
ukenru
Эксклюзив
12:11 • 2010 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55 • 4126 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
09:06 • 12760 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 26247 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 90204 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 80709 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 58001 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 50187 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 42225 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 22382 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
74%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть страны Ближнего ВостокаPhoto3 марта, 03:07 • 21164 просмотра
Израиль заявил об одновременных ударах в Тегеране и Бейруте06:54 • 24742 просмотра
Иран применил российскую тактику ударов БПЛА по государствам Персидского залива - WSJ07:59 • 25738 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление09:14 • 25641 просмотра
Порты в ОАЭ и Омане подверглись атакам дронов10:53 • 11654 просмотра
публикации
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление09:14 • 26546 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 42362 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 90242 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 59028 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto2 марта, 11:52 • 65937 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Блогеры
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto12:11 • 1350 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 24604 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 31747 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 35430 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты2 марта, 12:03 • 34814 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Instagram
Facebook
MIM-104 Patriot

В Киеве мужчина погиб после падения с 23-го этажа, перед этим выражал намерение совершить самоубийство - полиция

Киев • УНН

 • 908 просмотра

В Киеве 32-летний мужчина выпрыгнул с общего балкона 23 этажа на бульваре Леси Украинки. Он погиб на месте происшествия, предварительно выражая намерение совершить самоубийство.

В Киеве мужчина погиб после падения с 23-го этажа, перед этим выражал намерение совершить самоубийство - полиция

В Киеве мужчина погиб после падения с балкона 23-го этажа многоэтажки в Печерском районе, полицейские устанавливают обстоятельства, сообщили в ГУНП в столице во вторник, пишет УНН.

Детали

Сегодня на спецлинию 102 в Киеве поступило сообщение о том, что из окна жилого дома на бульваре Леси Украинки выпал мужчина.

"В результате удара он погиб на месте происшествия. Погибший – 32-летний местный житель. Предварительно установлено, что мужчина выпрыгнул с общего балкона 23 этажа, перед этим он высказывал родным намерение совершить самоубийство", - сообщили в полиции.

Следственно-оперативная группа районного управления полиции, криминалисты и судебно-медицинский эксперт работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства.

В Киеве парень хотел покончить с собой из-за ссоры с девушкой - его спасли полицейский с курсантами21.02.26, 14:59 • 6773 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Недвижимость
Киев