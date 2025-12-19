У Києві 25 грудня стартують зимові канікули: скільки відпочиватимуть школярі
Київ • УНН
Зимові канікули у Києві триватимуть з 25 грудня до 11 січня включно. Батьки зможуть приводити дітей до школи для позакласної роботи та гуртків.
Зимові канікули для столичних школярів триватимуть із 25 грудня до 11 січня включно, передає УНН із посиланням на КМДА.
Деталі
Як повідомили у КМДА, під час канікул, за потреби, батьки можуть привести дитину до школи в першій половині дня: для учнів у закладах освіти організують позакласну роботу та знаннєві гуртки.
Заклади дошкільної освіти та позашкілля столиці під час канікул продовжать роботу у форматі, у якому працюють і зараз.
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30.10.25, 10:40 • 81178 переглядiв