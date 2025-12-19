В Киеве 25 декабря стартуют зимние каникулы: сколько будут отдыхать школьники
Киев • УНН
Зимние каникулы в Киеве продлятся с 25 декабря по 11 января включительно. Родители смогут приводить детей в школу для внеклассной работы и кружков.
Зимние каникулы для столичных школьников продлятся с 25 декабря по 11 января включительно, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Как сообщили в КГГА, во время каникул, при необходимости, родители могут привести ребенка в школу в первой половине дня: для учеников в учебных заведениях организуют внеклассную работу и кружки по интересам.
Учреждения дошкольного образования и внешкольного образования столицы во время каникул продолжат работу в формате, в котором работают и сейчас.
