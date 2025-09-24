У Києві 17-річна матір залишила немовля на чотири дні у замкненій квартирі, дитина впала в кому

У Києві 17-річна матір залишила немовля в зачиненій квартирі на чотири дні, внаслідок чого дитина впала у кому, поліцейські оголосили неповнолітній про підозру, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Контекст

Нагадаємо, у січні цього року до поліції Києва надійшов дзвінок від чоловіка, який повідомив, що чотири дні тому його знайома залишила самого удома 7-місячного сина та надав правоохоронцям адресу. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції, працівники швидкої медичної допомоги, рятувальники КАРС та працівники служби у справах дітей.

Деталі

Тоді, у одній з кімнат правоохоронці знайшли маленького хлопчика, який перебував у вкрай виснаженому стані. Медики госпіталізували немовля та досі піклуються про його здоров’я.

Зокрема, тоді поліцейські розшукали і матір, яка залишила життя дитини під загрозою — нею виявилася 17-річна місцева мешканка, яка приїхала до столиці разом із матір’ю, бабусею хлопчика, однак проживала окремо. Батько дитини – невідомий.

Висновком комісійної судово-медичної експертизи правоохоронці встановили, що внаслідок довготривалої відсутності піклування 7-місячний малюк отримав тяжкі захворювання та потрапив до лікарні у вкрай важкому стані — немовля не годували, не змінювали підгузки, майже весь час він лежав у нерухомому стані, через що на його тілі з’явились пролежні.

Одеські поліцейські затримали 39-річну жінку, яка викинула новонароджену дитину з вікна гуртожитку

Зібравши необхідні докази в рамках досудового розслідування, слідчі за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва оголосили матері про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – ст. 166 (злісне невиконання батьками обов’язків по догляду за дитиною) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці). Санкція найбільшого покарання передбачає до восьми років позбавлення волі.

В судовому порядку буде вирішуватись питання про позбавлення підозрюваної батьківських прав.