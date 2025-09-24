$41.380.00
В Киеве 17-летняя мать оставила младенца на четыре дня в запертой квартире, ребенок впал в кому

Киев • УНН

 • 676 просмотра

Полиция Киева объявила подозрение 17-летней матери, которая оставила 7-месячного сына одного в запертой квартире на четыре дня. Ребенок получил тяжелые заболевания и попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В Киеве 17-летняя мать оставила младенца на четыре дня в запертой квартире, ребенок впал в кому

В Киеве 17-летняя мать оставила младенца в запертой квартире на четыре дня, в результате чего ребенок впал в кому, полицейские объявили несовершеннолетней о подозрении, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Контекст

Напомним, в январе этого года в полицию Киева поступил звонок от мужчины, который сообщил, что четыре дня назад его знакомая оставила одного дома 7-месячного сына и предоставил правоохранителям адрес. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции, работники скорой медицинской помощи, спасатели КАРС и работники службы по делам детей.

Детали

Тогда, в одной из комнат правоохранители нашли маленького мальчика, который находился в крайне истощенном состоянии. Медики госпитализировали младенца и до сих пор заботятся о его здоровье.

В частности, тогда полицейские разыскали и мать, которая оставила жизнь ребенка под угрозой — ею оказалась 17-летняя местная жительница, которая приехала в столицу вместе с матерью, бабушкой мальчика, однако проживала отдельно. Отец ребенка – неизвестен.

Заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы правоохранители установили, что вследствие длительного отсутствия попечения 7-месячный малыш получил тяжелые заболевания и попал в больницу в крайне тяжелом состоянии — младенца не кормили, не меняли подгузники, почти все время он лежал в неподвижном состоянии, из-за чего на его теле появились пролежни.

Одесские полицейские задержали 39-летнюю женщину, которая выбросила новорожденного ребенка из окна общежития09.09.25, 11:53 • 4238 просмотров

Собрав необходимые доказательства в рамках досудебного расследования, следователи при процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры г. Киева объявили матери о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 166 (злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности). Санкция наибольшего наказания предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В судебном порядке будет решаться вопрос о лишении подозреваемой родительских прав.

Антонина Туманова

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Киев