У Криму попередили про можливе "тривале" відключення мобільного інтернету

У Криму попередили про можливе відключення мобільного інтернету "на тривалий період". Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, Міністерство внутрішньої політики, інформації та зв'язку анексованого півострова.

Деталі

У відомстві заявили, що такі заходи можливі "з метою протидії ворожим атакам та забезпечення безпеки громадян". Там не уточнили, що мається на увазі під "тривалим" періодом.

Глава Севастополя Михайло Развожаєв, у свою чергу, зазначив, що "тимчасові відрізки обмеження мобільного інтернету можуть зростати" і відсутність інтернету може тривати "невизначений період часу".

Зараз у Севастополі, як і на всьому Кримському півострові, тимчасові відрізки обмеження мобільного інтернету можуть зростати. Є ймовірність, що через додаткові вимоги щодо забезпечення безпеки людей в умовах терористичних атак, що повторюються, з боку України на регіони півдня Росії послуги мобільного інтернету будуть недоступні на невизначений період часу. - йдеться у дописі чиновника.

За його словами, "всі вже давно звикли" до відключень мобільного інтернету під час атак безпілотників ЗСУ.

Нагадаємо

Російські окупанти масово вимикають мобільний зв'язок та інтернет у тимчасово окупованому Криму. Це робиться для створення інформаційного гетто та повної ізоляції українців.

