У Криму попередили про можливе "тривале" відключення мобільного інтернету
Київ • УНН
У Криму попередили про можливе відключення мобільного інтернету на невизначений період. Заходи пояснюють протидією атакам та забезпеченням безпеки, що може призвести до повної ізоляції українців.
У Криму попередили про можливе відключення мобільного інтернету "на тривалий період". Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, Міністерство внутрішньої політики, інформації та зв'язку анексованого півострова.
Деталі
У відомстві заявили, що такі заходи можливі "з метою протидії ворожим атакам та забезпечення безпеки громадян". Там не уточнили, що мається на увазі під "тривалим" періодом.
Глава Севастополя Михайло Развожаєв, у свою чергу, зазначив, що "тимчасові відрізки обмеження мобільного інтернету можуть зростати" і відсутність інтернету може тривати "невизначений період часу".
Зараз у Севастополі, як і на всьому Кримському півострові, тимчасові відрізки обмеження мобільного інтернету можуть зростати. Є ймовірність, що через додаткові вимоги щодо забезпечення безпеки людей в умовах терористичних атак, що повторюються, з боку України на регіони півдня Росії послуги мобільного інтернету будуть недоступні на невизначений період часу.
За його словами, "всі вже давно звикли" до відключень мобільного інтернету під час атак безпілотників ЗСУ.
Нагадаємо
Російські окупанти масово вимикають мобільний зв'язок та інтернет у тимчасово окупованому Криму. Це робиться для створення інформаційного гетто та повної ізоляції українців.
