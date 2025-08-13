$41.450.06
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
В Крыму предупредили о возможном «длительном» отключении мобильного интернета

Киев • УНН

 • 270 просмотра

В Крыму предупредили о возможном отключении мобильного интернета на неопределенный период. Меры объясняют противодействием атакам и обеспечением безопасности, что может привести к полной изоляции украинцев.

В Крыму предупредили о возможном «длительном» отключении мобильного интернета

В Крыму предупредили о возможном отключении мобильного интернета "на длительный период". Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева, Министерство внутренней политики, информации и связи аннексированного полуострова.

Детали

В ведомстве заявили, что такие меры возможны "с целью противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан". Там не уточнили, что имеется в виду под "длительным" периодом.

Глава Севастополя Михаил Развожаев, в свою очередь, отметил, что "временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать" и отсутствие интернета может длиться "неопределенный период времени".

Сейчас в Севастополе, как и на всем Крымском полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать. Есть вероятность, что из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности людей в условиях повторяющихся террористических атак со стороны Украины на регионы юга России услуги мобильного интернета будут недоступны на неопределенный период времени.

- говорится в сообщении чиновника.

По его словам, "все уже давно привыкли" к отключениям мобильного интернета во время атак беспилотников ВСУ.

Напомним

Российские оккупанты массово отключают мобильную связь и интернет во временно оккупированном Крыму. Это делается для создания информационного гетто и полной изоляции украинцев.

В ряде городов оккупированного Крыма внезапно исчезла мобильная связь и интернет - СМИ05.02.25, 20:51 • 31098 просмотров

Вита Зеленецкая

ВойнаТехнологии
Крым
Украина
Севастополь