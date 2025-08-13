В Крыму предупредили о возможном «длительном» отключении мобильного интернета

В Крыму предупредили о возможном отключении мобильного интернета "на длительный период". Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева, Министерство внутренней политики, информации и связи аннексированного полуострова.

Детали

В ведомстве заявили, что такие меры возможны "с целью противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан". Там не уточнили, что имеется в виду под "длительным" периодом.

Глава Севастополя Михаил Развожаев, в свою очередь, отметил, что "временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать" и отсутствие интернета может длиться "неопределенный период времени".

Сейчас в Севастополе, как и на всем Крымском полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать. Есть вероятность, что из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности людей в условиях повторяющихся террористических атак со стороны Украины на регионы юга России услуги мобильного интернета будут недоступны на неопределенный период времени. - говорится в сообщении чиновника.

По его словам, "все уже давно привыкли" к отключениям мобильного интернета во время атак беспилотников ВСУ.

Напомним

Российские оккупанты массово отключают мобильную связь и интернет во временно оккупированном Крыму. Это делается для создания информационного гетто и полной изоляции украинцев.

В ряде городов оккупированного Крыма внезапно исчезла мобильная связь и интернет - СМИ