В Крыму предупредили о возможном «длительном» отключении мобильного интернета
Киев • УНН
В Крыму предупредили о возможном отключении мобильного интернета на неопределенный период. Меры объясняют противодействием атакам и обеспечением безопасности, что может привести к полной изоляции украинцев.
В Крыму предупредили о возможном отключении мобильного интернета "на длительный период". Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева, Министерство внутренней политики, информации и связи аннексированного полуострова.
Детали
В ведомстве заявили, что такие меры возможны "с целью противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан". Там не уточнили, что имеется в виду под "длительным" периодом.
Глава Севастополя Михаил Развожаев, в свою очередь, отметил, что "временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать" и отсутствие интернета может длиться "неопределенный период времени".
Сейчас в Севастополе, как и на всем Крымском полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать. Есть вероятность, что из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности людей в условиях повторяющихся террористических атак со стороны Украины на регионы юга России услуги мобильного интернета будут недоступны на неопределенный период времени.
По его словам, "все уже давно привыкли" к отключениям мобильного интернета во время атак беспилотников ВСУ.
Напомним
Российские оккупанты массово отключают мобильную связь и интернет во временно оккупированном Крыму. Это делается для создания информационного гетто и полной изоляции украинцев.
