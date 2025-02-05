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В ряде городов оккупированного Крыма внезапно исчезла мобильная связь и интернет - СМИ

Киев  •  УНН

 • 8817 просмотра

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В Керчи, Феодосии, Судаке и Евпатории отключили мобильную связь и интернет. При попытке совершить звонок, появляется сообщение "не зарегистрировано в сети".

В Керчи вечером в среду 5 февраля отключили мобильную связь и интернет. При попытке совершить звонок, появляется сообщение «не зарегистрировано в сети», передает УНН со ссылкой на «Крым.Реалии».

На отсутствие мобильной связи также сетуют жители населенных пунктов восточного Крыма. Есть сообщения об отключении мобильной связи из Евпатории.

При этом отключения не коснулись местных провайдеров, которые обеспечивают кабельную связь, сообщают керчане.

Крымские телеграм-каналы сообщают, что мобильная связь и интернет также отсутствуют в Феодосии и Судаке.

Добавим

Издание отмечает, что в конце декабря 2024 года в российском Министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма предупредили о возможных отключениях мобильного интернета на аннексированном рф полуострове. Крымские телеграм-каналы пишут, что отключения связаны с атаками беспилотников на остров. Якобы в уже найденных дронах были установлены сим-карты местных операторов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаТехнологии
yevpatoriyaЕвпатория
feodosiyaФеодосия
kerchКерчь
krymКрым

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