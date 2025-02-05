У низці міст окупованого Криму раптово зник мобільний зв'язок та інтернет - ЗМІ

У Керчі ввечері в середу 5 лютого відключили мобільний зв'язок та інтернет. При спробі здійснити дзвінок, з'являється повідомлення "не зареєстровано в мережі", передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії".

На відсутність мобільного зв'язку також нарікають жителі населених пунктів східного Криму. Є повідомлення про відключення мобільного зв'язку з Євпаторії.

При цьому відключення не торкнулися місцевих провайдерів, які забезпечують кабельний зв'язок, повідомляють керчани.

Кримські телеграм-канали повідомляють, що мобільний зв'язок та інтернет також відсутні у Феодосії та Судаку.

Додамо

Видання зауважує, що наприкінці грудня 2024 року в російському Міністерстві внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму попередили про можливі відключення мобільного інтернету на анексованому рф півострові. Кримські телеграм-канали пишуть, що відключення пов'язані з атаками безпілотників на острів. Нібито у вже знайдених дронах було встановлено сім-картки місцевих операторів.