У Криму чули потужний вибух: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму у п’ятницю вранці пролунав потужний вибух. Слідів роботи ворожої протиповітряної оборони у небі не було видно. Про це повідомляє «Кримський вітер», пише УНН.
Цитата
«У Джанкої та Джанкойському районі чули потужний вибух об 11:10. Слідів ППО не видно», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Також «Кримський вітер» зазначає, що є інформація про запуск ракет із Красногвардійського або Джанкойського району в бік України.
Додамо
Вранці 2 листопада міністерство оборони рф повідомило, що нібито над Кримом збили шість безпілотників літакового типу.
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