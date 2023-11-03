В Крыму слышали мощный взрыв: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Джанкойском районе временно оккупированного Крыма в пятницу утром прогремел мощный взрыв. Следов работы вражеской противовоздушной обороны в небе не было видно. Об этом сообщает «Крымский ветер», пишет УНН.
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«В Джанкое и Джанкойском районе слышали мощный взрыв в 11:10. Следов ПВО не видно», - говорится в сообщении.
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Также «Крымский ветер» отмечает, что есть информация о запуске ракет из Красногвардейского или Джанкойского района в сторону Украины.
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Утром 2 ноября министерство обороны рф сообщило, что якобы над Крымом сбили шесть беспилотников самолетного типа.
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