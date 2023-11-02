У мінобороні рф заявили про нібито збиття шістьох дронів над Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Вранці 2 листопада міністерство оборони рф повідомило, що нібито над Кримом збили шість безпілотників літакового типу, повідомляє УНН.
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Як стверджують у російському відомстві, ворожа ППО буцімто ліквідувала один український безпілотний літальний апарат над акваторією Чорного моря. Також кажуть, що нібито ще п'ять було перехоплено над територією півострова.
Доповнення
Вранці 1 листопада в окупованому Севастополі близько двох годин діяла повітряна тривога. Призначений росією губернатор михайло развожаєв повідомляв, про нібито «велику кількістю різних цілей», з якими «працювали» військові окупаційної армії по всій території півострова.