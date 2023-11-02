В минобороны рф заявили о якобы сбитии шести дронов над Крымом

Детали

Как утверждают в российском ведомстве, вражеская ПВО якобы ликвидировала один украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря. Также говорят, что якобы еще пять были перехвачены над территорией полуострова.

Дополнение

Утром 1 ноября в оккупированном Севастополе около двух часов действовала воздушная тревога. Назначенный россией губернатор михаил развожаев сообщал, о якобы «большом количестве различных целей», с которыми «работали» военные оккупационной армии по всей территории полуострова.