рф заявила про атаку "великою кількістю" повітряних цілей в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. В окупованому Севастополі близько двох годин діяла повітряна тривога. Призначений росією губернатор михайло развожаєв повідомляв, про нібито «велику кількістю різних цілей», з якими «працювали» військові окупаційної армії по всій території півострова. Про це передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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Так званий губернатор Севастополя михайло развожаєв у своєму Telegram написав, що російські військові під час повітряної тривоги «працювали по великій кількості різних цілей у різних районах півострова».
"Дим у районі Севастопольської бухти - це військові використовують табельні засоби маскування", - написав призначений рф очільник міста.
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Як повідомляв УНН, в тимчасово окупованому Криму бачили сильний дим, який піднявся над Керченським мостом.