Над Кримським мостом - димова завіса: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. В тимчасово окупованому Криму повідомляють про сильний дим, що піднявся над Керченським мостом. Призначений рф "губернатор" Севастополя михайло развожаєв каже про застосування засобів маскування, інформує УНН.
Деталі
Про сильний дим над Кримським мостом повідомляє Telegram-канал Baza. Зазначається, що рух транспорту по ньому тимчасово перекрито.
«При цьому що сталося - точно неясно. Дим схожий на димову завісу», - йдеться у повідомленні.
Baza припускає, що можливо, на мосту проводять навчання.
Доповнення
Тим часом призначений рф "губернатор" Севастополя михайло развожаєв стверджує, що у районі Севастопольської бухти військові використовують засоби маскування.
«Якщо побачите дим у районі Севастопольської бухти - це військові використовують табельні засоби маскування», - написав він у Telegram.
Раніше
В Севастополі в тимчасово окупованому Криму вдруге за день оголосили повітряну тривогу, повідомив призначений рф "губернатор" михайло развожаєв.