У Севастополі вдруге за день оголосили повітряну тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Севастополі в тимчасово окупованому Криму вдруге за день оголосили повітряну тривогу, повідомив призначений рф "губернатор" михайло развожаєв, передає УНН.
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"Увага всім! Повітряна тривога!" - написав развожаєв у телеграм-каналі.
Як повідомляють росЗМІ, рух Кримським мостом припинено вдруге за ранок середи.
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Повітряна тривога у Севастополі була незадовго до 6 години ранку.
развожаєв казав про дим у районі Севастопольської бухти, і що це нібито російській військові використовують табельні засоби маскування.