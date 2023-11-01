В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Севастополе во временно оккупированном Крыму второй раз за день объявили воздушную тревогу, сообщил назначенный рф "губернатор" михаил развожаев, передает УНН.
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"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал развожаев в телеграм-канале.
Как сообщают росСМИ, движение по Крымскому мосту прекращено второй раз за утро среды.
Ранее
Воздушная тревога в Севастополе была незадолго до 6 часов утра.
развожаев говорил о дыме в районе Севастопольской бухты, и что это якобы российской военные используют табельные средства маскировки.