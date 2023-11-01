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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Над Крымским мостом - дымовая завеса: что известно

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во временно оккупированном Крыму сообщают о сильном дыме, поднявшемся над Керченским мостом. Назначенный рф "губернатор" Севастополя михаил развожаев говорит о применении средств маскировки, информирует УНН.

Над Крымским мостом - дымовая завеса: что известно

Детали

О сильном дыме над Крымским мостом сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что движение транспорта по нему временно перекрыто.

«При этом что произошло - точно неясно. Дым похож на дымовую завесу», - говорится в сообщении.

Baza предполагает, что возможно, на мосту проводят учения.

Дополнение

Тем временем назначенный рф "губернатор" Севастополя михаил развожаев утверждает, что в районе Севастопольской бухты военные используют средства маскировки.

«Если увидите дым в районе Севастопольской бухты - это военные используют табельные средства маскировки», - написал он в Telegram.

Ранее

В Севастополе во временно оккупированном Крыму второй раз за день объявили воздушную тревогу, сообщил назначенный рф "губернатор" михаил развожаев.

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