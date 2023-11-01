Над Крымским мостом - дымовая завеса: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во временно оккупированном Крыму сообщают о сильном дыме, поднявшемся над Керченским мостом. Назначенный рф "губернатор" Севастополя михаил развожаев говорит о применении средств маскировки, информирует УНН.
Детали
О сильном дыме над Крымским мостом сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что движение транспорта по нему временно перекрыто.
«При этом что произошло - точно неясно. Дым похож на дымовую завесу», - говорится в сообщении.
Baza предполагает, что возможно, на мосту проводят учения.
Дополнение
Тем временем назначенный рф "губернатор" Севастополя михаил развожаев утверждает, что в районе Севастопольской бухты военные используют средства маскировки.
«Если увидите дым в районе Севастопольской бухты - это военные используют табельные средства маскировки», - написал он в Telegram.
Ранее
В Севастополе во временно оккупированном Крыму второй раз за день объявили воздушную тревогу, сообщил назначенный рф "губернатор" михаил развожаев.