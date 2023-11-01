рф заявила об атаке "большим количеством" воздушных целей в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В оккупированном Севастополе около двух часов действовала воздушная тревога. Назначенный россией губернатор михаил развожаев сообщал, о якобы «большом количестве различных целей», с которыми «работали» военные оккупационной армии по всей территории полуострова. Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Так называемый губернатор Севастополя михаил развожаев в своем Telegram написал, что российские военные во время воздушной тревоги «работали по большому количеству различных целей в разных районах полуострова».
"Дым в районе Севастопольской бухты - это военные используют табельные средства маскировки", - написал назначенный рф глава города.
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Как сообщал УНН, во временно оккупированном Крыму видели сильный дым, который поднялся над Керченским мостом.