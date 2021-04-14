У комунальних лікарнях Києва вже зайнято майже 71% "ковідних" ліжок - Кличко

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"Не зменшується, на жаль, кількість госпіталізованих пацієнтів і хворих у важкому стані. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікується 4261 хворий на коронавірус. 3173 пацієнти – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3728 людей. Під апаратами ШВЛ – 65 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – майже 71 відсоток", – наголосив Кличко.

Окрім того, мер зазначив, що складнішим став перебіг хвороби в дітей. У стаціонарах медзакладів збільшилася кількість дітей, які потребують кисневої підтримки, яких раніше було значно менше.

Доповнення

Нагадаємо, до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 225 пацієнтів з діагнозом COVID-19. А також 311 хворих – з підозрою на коронавірус та пневмоніями. Тобто загалом в стаціонари медзакладів за добу потрапили 536 людей.



Так, у столиці коронавірус за минулу добу виявили у 1457 людей. Померли 47 хворих.

Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується у Києві продовжили суворі карантинні обмеження до 30 квітня.

Раніше Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. З понеділка закрилися усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

З 5 квітня було посилено публічну безпеку і порядок в київському метрополітені. Залучено понад 860 правоохоронців, які зокрема, перевіряють у пасажирів наявність спеціальних перепусток.