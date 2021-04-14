У столиці за добу ще понад 1,4 тисячі хворих на коронавірус, 47 людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У столиці коронавірус за минулу добу виявили у 1457 людей. Померли 47 хворих. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Минулої доби в місті виявили 1457 інфікованих, померли 47 людей: 21 жінка та 26 чоловіків. Всього за період пандемії в столиці 4021 летальний випадок від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні — 180 066”, — розповів Кличко.
За даними мера, за минулу добу у столиці захворіли на COVID-19:
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- 825 жінок віком від 18 до 95 років
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- 562 чоловіки віком від 18 до 92 років
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- 40 дівчаток від 6 місяців до 17 років та 30 хлопчиків від 4 місяців до 17 років
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Окрім того, до лікарень столиці госпіталізували 225 хворого на коронавірус. А також 311 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. 713 подолали коронавірус (загалом 112 534).
“Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (311), Дніпровському (252) та Деснянському і Солом’янському (по 138)”, — зазначив мер.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,887 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 13 квітня, — 14,5 тисячі, що більше, ніж напередодні.