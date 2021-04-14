В Україні вже 1,887 млн випадків COVID-19, за добу - 14 553
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,887 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 13 квітня, - 14,5 тисячі, що більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Деталі
Так, з 1 887 338 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 14 553 інфікованих, що більше, ніж добою раніше.
Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 38 225 людей, з них за добу - 467.
Одужали від хвороби вже 1 442 618 людей, з них за добу - 12 384.
Активних хворих на сьогодні 406 495 осіб, приріст за добу - 1 702.
Регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19: Київ (1457), Харківська область (1255), Львівська область (963).
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.
19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.