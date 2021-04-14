В Україні вже 1,887 млн випадків COVID-19, за добу - 14 553

КИЇВ. 14 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,887 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 13 квітня, - 14,5 тисячі, що більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.