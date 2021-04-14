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В Украине уже 1,887 млн случаев COVID-19, за сутки - 14 553

В Украине уже 1,887 млн случаев COVID-19, за сутки - 14 553

Киев  •  УНН

 • 24511 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,887 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 13 апреля, - 14,5 тысячи, что больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Детали

Так, из 1 887 338 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 14 553 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 38 225 человек, из них за сутки - 467.

Выздоровели от болезни уже 1 442 618 человек, из них за сутки - 12 384.

Активных больных на сегодня 406 495 человек, прирост за сутки - 1702.

Регионы-лидеры по суточному приросту случаев COVID-19: Киев (1457), Харьковская область (1255), Львовская область (963).

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется относительно локдауна в Украине.

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